Больницы Нур-Султана постепенно возвращаются к штатной работе

Многопрофильная больница №3 Нур-Султана, использовавшаяся в последние несколько недель в качестве стационара для коронавирусных больных, снова начинает плановый и экстренный прием пациентов. Такое сообщение опубликовано на сайте акимата казахстанской столицы.

Поэтапно к штатному графику работы вернутся и другие стационары, ранее работавшие с больными Covid-19.

На данный момент в связи со снижением роста заболеваемости пять стационаров, ранее перепрофилированные под коронавирусные, возвратились к плановой работе.

"Ранее закрытый, как ковидный стационар, Национальный научный центр травматологии и ортопедии, Городской центр психического здоровья принимают пациентов, как было до летнего периода. Отметим, что в ННЦТО один блок все еще является инфекционным, где находятся на лечении пациенты с КВИ и вирусной пневмонией", - уточнили в управлении общественного здоровья столицы.

Кроме того, с десятого сентября к стандартному режиму работы вернется травматологический пункт клинического блока Многопрофильной городской больницы №3.