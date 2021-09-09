Казахстан заявил о готовности к контактам с талибами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна готова наладить контакты с талибами (движение запрещено в РФ) для решения гуманитарных проблем в Афганистане.

Он отметил, что стабильный и суверенный Афганистан должен жить в мире с собой и со своими соседями.

"Мы готовы наладить конструктивные деловые контакты с новыми властями, прежде всего для решения острых гуманитарных проблем, с которыми столкнулась эта многострадальная страна", - приводит пресс-служба Аккорды слова главы государства.

Токаев подчеркнул, что мир не должен отворачиваться от Афганистана в этот переломный момент, оставляя его один на один с нынешними проблемами.

"Напротив, мы должны интегрировать идею экономического и устойчивого развития во все будущие действия и планы в отношении Афганистана", - сказал Токаев.