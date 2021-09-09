Новейший автомат АК-12 получит новую модификацию, - сообщили в пресс-службе группы компаний "Калашников".

"ГК "Калашников" расширяет семейство автоматов АК-12. В инициативном порядке разработан АК-12СП – новая версия АК-12, в которой внедрен комплекс технических решений, повышающих эффективность автомата. Конструкция узлов, составляющих основу надежности АК, осталась без изменений", - рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Главное отличие – в АК-12СП усовершенствована эргономика. Его приклад дополнительно комплектуется легкой складной щекой, позволяющей обеспечивать оптимальное положение головы стрелка при ведении огня с использованием оптических прицелов. Еще одно отличие - АК-12СП приспособлен под применение как правшами, так и левшами: в конструкцию автомата внедрен двухсторонний предохранитель-переводчик режима огня, - сообщили в пресс-службе.

Автомат также может оснащаться интерфейсами Picatinny и M-Lok для установки прицельных комплексов", - отметили в "Калашникове".

В настоящее время "Калашников" ведет выпуск автоматов АК-12, доработанных по итогам общевойсковой эксплуатации.