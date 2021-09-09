Хозяин второго "Бурана" не намерен отдавать его России

Владеющий макетом и вторым летным экземпляром орбитального корабля "Буран" генеральный директор казахстанского частного АО "РКК Байконур" Даурен Муса заявил в своем аккаунте в Facebook, что не намерен давать согласие на вывоз челнока в Россию.

Муса заявил, что корабль у него никто не покупал. "У кого и за что они его купили, и на чей счет поступил сей откуп? Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО "Молния" для дальнейших работ по программе Энергия - Буран? Хотят забрать, но кто им отдаст?" - написал он, передает РИА Новости.

Муса намерен отстаивать свою правоту в международных инстанциях и не исключает, что обратится в "международные суды", что наказать "причастных к этому беспределу".

В "Роскосмосе" ранее заявили, что возьмут "Буран" под охрану и готовы забрать корабль и его макет в музей.

Напомним, первый летный корабль "Буран", который совершил единственный полет в 1988 году, был уничтожен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй и последний из достроенных кораблей вместе с макетом корабля также находится на Байконуре и является предметом судебных разбирательств.