В Ростовской области нашли новый смертельно опасный вирус - СМИ

Роспотребнадзор обнаружил в России новый крайне опасный вирус, способный вызывать симптомы лихорадки, - пишет газета "Известия".

Новый патоген специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" нашли в Ростовской области, поэтому ему присвоили название Manych по аналогии с рекой Маныч в Ставропольском крае, - передает "АиФ".

Как отмечают специалисты центра, его переносят те же клещи, что и вирус конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ), также отмечается, что он является близким родственником обнаруженного в 2014 году китайскими учеными вируса, названного Jingmen tick virus.

"Мы сделали вывод, что JMTV Manych совместно с вирусом ККГЛ способен вызывать вирусную инфекцию у человека с клиническими проявлениями, характерными для этой лихорадки", - заявила сотрудник отдела молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов центра "Вектор" Анастасия Гладышева.

Вирус опасен своей высокой летальностью, составляющей до 30%. По воздуху он не переносится, поэтому не может получить широкого распространения, - добавили в центре.