В столичный регион идет бабье лето

Сегодня в столичный регион вернется тепло – ожидается облачная с прояснениями погода и, возможно, небольшой дождь, а воздух прогреется до плюс 20 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

"Сегодня в столичном регионе облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь, но он будет носить чисто символический характер. Максимальная температура воздуха плюс 18-20, в Подмосковье плюс 15-20, это при том, что у нас норма сентября около 15 градусов, то есть это на четыре градуса выше, чем должно быть", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть западный, его скорость составит 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт ст, что около нормы, - добавил синоптик.