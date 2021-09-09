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Муджахид: в афганском правительстве будут работать и женщины

Муджахид: в афганском правительстве будут работать и женщины

В афганском правительстве талибов появятся должности для женщин, - заявил представитель запрещенного в России террористического движения "Талибан" Забиулла Муджахид.

"Это правительство временное. У нас будут должности для женщин с соблюдением законов шариата. Это начало, но мы найдем место женщинам. Они смогут быть частью правительства. Это будет наш второй этап", - заявил Муджахид французскому телеканалу BFMTV, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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