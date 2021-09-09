Цены на первичное жилье быстрее всего растут на Ставрополье и на Кубани

Жилая недвижимость сильнее всего сейчас дорожает в туристически привлекательных городах России, и большей частью это касается Краснодарского и Ставропольского краев.

Так, без учета Москвы в топ городов России по росту средних цен на квадратный метр на "первичке" за год вошли Туапсе (132 тыс рублей за "квадрат", прирост с августа 2020 года - 120%), Новороссийск (135 тыс, +118%), Краснодар (110 тыс, +115%), Сочи (271 тыс, +113%), Геленджик (185 тыс, +105 %), Анапа (135 тыс, +93%) и Кисловодск (95 тыс, +73%), - поведала управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркки, передает РИА Недвижимость.

Большинство из этих городов расположены в туристически привлекательных локациях, поэтому часто приобретающие в собственность квартиры люди рассчитывают на их выгодную сдачу в аренду.