МИД России перечислил новые угрозы терроризма

Со времен терактов в сентябре 2001 года в Нью-Йорке мировой терроризм сильно эволюционировал, - заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Несомненно, крайне трудно отрицать, что за эти годы угроза терроризма сильно эволюционировала - появились новые вызовы, которые страны не могут игнорировать", - цитирует Сыромолотова РИА Новости.

Боевики стали использовать беспилотники для подготовки и осуществления терактов, активизировали вербовочную деятельность в рамках пенитенциарных учреждений, развернули пропаганду радикальных идей с применением современных информационно-коммуникационных технологий, а также получили принципиально новые источники финансирования, - рассказал замглавы МИД РФ.

"По всем этим направлениям реализуется многоаспектное сотрудничество как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках, и Россия является одним из важнейших его участников", - добавил Олег Сыромолотов.