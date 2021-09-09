Грузинских пенсионеров будут поощрять к вакцинации

Министерство здравоохранения Грузии планирует поощрять вакцинацию от коронавируса среди пенсионеров, - заявила глава ведомства Екатерина Тикарадзе.

Минздрав планирует обсудить с министерством финансов те поощрительные мероприятия, которые могут мотивировать на вакцинацию граждан пенсионного возраста, поскольку среди пенсионеров в Грузии довольно низкий показатель вакцинации.

"Мы рассматриваем несколько возможностей. Для нас важна включенность семейных врачей в этот процесс. Для граждан старше 60 лет со сложностями может быть связана как сама регистрация на вакцинацию, так и их передвижение, доступ к информации. Первая и важная активность будет со стороны семейных врачей. На них будет возложена информационная кампания в своих районах", – заявила Тикарадзе, передает Sputnik Грузия.

Высоким в стране остается показатель летальности среди инфицированных коронавирусом именно среди граждан 70-80 лет, - напомнила Тикарадзе.