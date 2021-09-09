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УЕФА решил, где "Карабах" сыграет с "Базелем"

УЕФА решил, где &quot;Карабах&quot; сыграет с &quot;Базелем&quot;

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с местом проведения стартового матча групповой стадии Лиги Конференций между "Карабахом" и швейцарским "Базелем".

В сообщении, опубликованном на официальном сайте "Карабаха", сказано, что игра пройдет на стадионе "Олимпийский" в Баку 16 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 (мск).

Напомним, ранее сообщалось, что представители УЕФА в ходе поездки в Баку проинспектируют стадион "Тофик Бахрамов" и "Олимпийский" стадион, после чего примут решение, на какой из арен состоится встреча.

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