Дворкович: надеяться на универсальное лекарство от коронавируса пока не стоит

Вряд ли в скором времени будет создано одно конкретное лекарство, которое будет способно победить новую коронавирусную инфекцию, - это все равно будет набор препаратов, заявил председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

"Во всем мире разработки какие-то есть. Но не уверен, что будет создано лекарство, которое полностью излечивает от коронавируса. Все-таки это больше связано с иммунной системой каждого человека, тут скорее может быть набор разных лекарств и разных методов профилактики, лечения и восстановления, чем волшебный препарат, который все вылечит", - рассказал Дворкович, передает РИА Новости.

Цикл разработки такого типа лекарств, с учетом быстро меняющихся штаммов самого вируса, достаточно длинный, и "ждать чудес" не стоит.

"Конечно, мы продолжаем заниматься всем, что касается цифровой диагностики, тестов, телемедицины, чтобы помочь врачам и пациентам в борьбе с коронавирусом", - заключил Дворкович.