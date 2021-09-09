ШОС расширится за счет Ирана – СМИ

Иран присоединится к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), о начале процедуры включения в ШОС объявят на предстоящем саммите в Таджикистане, - пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"Вскоре участников объединения станет девять. На предстоящем саммите в Душанбе главы государств... должны объявить о начале приема в свои ряды Ирана", - сообщается в статье, передает РИА Новости.

Процесс присоединения к ШОС при этом может занять еще некоторое время.

Напомним, саммит ШОС пройдет в Душанбе 16-17 сентября. На данный момент членами организации являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.