При обрушении дома в Ногинске погибли пять человек

Минувшей ночью из-под завалов в подмосковном Ногинске извлекли тело пятой жертвы взрыва газа – им оказался ребенок, сообщает подмосковный главк МЧС.

Ранее из-под завалов извлекли четыре тела, включая тело девочки-подростка, - передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", взрыв газа прогремел в Ногинске накануне около семи часов утра - в жилой девятиэтажке на улице 28 Июня обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Пострадали 15 человек, шесть из них госпитализировали. Из здания эвакуировали более 170 человек.

В городе после взрыва газа в жилом доме отменили проведение Дня города и объявили трехдневный траур.