В Казахстане число заболевших коронавирусом пошло в рост

За минувшие сутки в Казахстане число заболевших коронавируосм снова пошло в рост – в стране выявлено 4106 новых инфицированных, - сообщила пресс-служба Минздрава.

Наибольшее число заболевших фиксируется в Алматы, Карагандинской области и Нур-Султане – 976, 549 и 329 человек соответственно, - передает Sputnik Казахстан.

Больше ста заболевших выявлено в Шымкенте (150), Алматинской (330), Павлодарской (229), Актюбинской (222), Акмолинской (201), Восточно-Казахстанской (201), Западно-Казахстанской (124), Мангистауской (185), Костанайской (178) и Атырауской (127) областях.

Всего в стране с марта 2020 года выявлены 828224 заболевших.

За сутки от коронавируса скончались 86 казахстанцев, 74 из них - от коронавируса с положительным ПЦР-результатом, 14 человек - от пневмонии.

На 9 сентября лечение от коронавируса продолжают получать 84 262 человек, из них в стационарах находится 17 749 пациентов, на амбулаторном уровне – 66 513 пациента.