Аксенов перечислил свои ошибки на посту главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о своих ошибках на данной должности. По его словам, они связаны с кадровыми решениями. Об этом он сообщил в эфире крымско-татарского канала "Миллет".

"Все ошибки связаны только с кадровыми решениями. Не на тех людей не в то время сделали ставку", - признал он, пояснив, что перед тем, как возглавить республику никогда не работал в госорганах и все принимал за чистую монету.

Сейчас, по словам Аксенова, перед ним и его командой стоит задача превратить Крым в регион-донор, в котором комфортно жить.