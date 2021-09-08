Водитель грузовика-убийцы объявлен в розыск на Ставрополье

Два человека погибли и один пострадал в результате автоаварии на 110 км дороги "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды". Участниками аварии стал грузовик и легковушка, сообщили журналистам в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

После аварии водитель грузовика покинул место ДТП. Он объявлен в розыск.

"Грузовик с места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают его местонахождение и личность водителя. Ведутся разыскные мероприятия", - информирует ведомство.

На месте аварии работали 15 человек и пять единиц техники.