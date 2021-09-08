Водитель грузовика-убийцы объявлен в розыск на Ставрополье
Два человека погибли и один пострадал в результате автоаварии на 110 км дороги "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды". Участниками аварии стал грузовик и легковушка, сообщили журналистам в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
После аварии водитель грузовика покинул место ДТП. Он объявлен в розыск.
"Грузовик с места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают его местонахождение и личность водителя. Ведутся разыскные мероприятия", - информирует ведомство.
На месте аварии работали 15 человек и пять единиц техники.
Вестник Кавказа
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