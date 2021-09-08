Жителей Ингушетии оштрафуют за амброзию в огороде

Власти Ингушетии проведут масштабные проверки придомовых участков в частном секторе на наличие амброзии, рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"У нас есть соответствующие службы, которые следят за тем, чтобы владельцы приусадебных участков вовремя скашивали амброзию, огороды заросли бурьяном, они имеют право штрафовать, мы активизирует эту работу", - приводит его слова "Интерфакс-Юг".

В то же время Калиматов обратил особое внимание на необходимость разъяснительной работы среди местных жителей, отметив, что в ней должны участвовать советы тейпов и другие общественники.

Глава региона напомнил, что власти не вправе заставлять владельцев участков засеять огороды, чтобы они не зарастали сорняками, а на столе в их семьях была своя экологически чистая продукция, поэтому для стимулирования занятий сельскохозяйственной деятельностью в регионе провели специальный конкурс.