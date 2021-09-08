В Краснодаре построят микрорайон будущего

В течение ближайших 10-15 лет в северо-восточной части Краснодара возле поселка Знаменского может быть построен микрорайон будущего, рассчитанный на 200 тыс человек – работа над проектом идет полным ходом.

На территории 1,5 тыс. га собираются построить медицинский и промышленный кластеры. В последний должна войти новая ТЭЦ. Также там построят 25 школ и 68 детских садов, а 25% всей территории предоставят под зеленые насаждения, парки, скверы и зоны благоустройства. Микрорайон с остальной частью города свяжет дорога, которая будет идти от трассы М4 "Дон" до улицы Тихорецкой, - передает портал Юга.ру.

Накануне вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко рассказал в своем аккаунте в Instagram, что проектом занимается НИИ перспективного градостроительства.

"Здесь планируется создание в полном смысле суперсовременной по применяемым решениям платформы, на которой будет строиться Краснодар будущего. По сути, сегодня идет планирование нового Краснодара на 50 лет вперед", - поведал Алексеенко.

При этом пока Краснодар не рассчитан на еще один микрорайон - потребность района в воде составит 110 тыс кубометров в сутки, а город не сможет его обеспечить, как и решить вопрос водоотведения, значит, в городе будут либо строить новые очистные, либо реконструировать старые. Чтобы обеспечить новый район электричеством, будут проектировать пять подстанций и переустраивать существующую линию, - объяснили в пресс-службе краевой администрации.