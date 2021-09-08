В будущем году в Волгоградской области заработает первый в регионе технопарк

Первый в Волгоградской области промышленный технопарк в будущем 2022 году откроют в городе Волжском на площадке ООО "Группа компаний АвтокомТехнолоджи", - сообщает пресс-служба региональной администрации.

"Для будущего объекта уже создана управляющая компания, которая в настоящее время занимается подготовкой земельного участка общей площадью более 1 га", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Всего на территории технопарка для будущих резидентов планируется создать более 5 тыс кв м производственных помещений, уже введены в эксплуатацию сети газоснабжения высокого и среднего давления, а также газораспределительный пункт. Помимо этого подписан договор на обеспечение объектов электроэнергией с ПАО "Волгоградэнергосбыт".

ООО "Управляющая Компания Первый Волгоградский Технопарк" в настоящее время готовится подписать договор о сотрудничестве с ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России. Как только вся документация будет готова, технопарк войдет в реестр Минпромторга РФ, сможет претендовать на меры господдержки. На первом этапе реализации проекта инвестиции в него составят более 110 млн рублей, - уточняет пресс-служба.