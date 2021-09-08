Протестующие в Ливии и ураган Ида поддержали нефтяные цены

Сегодня утром нефтяные цены восстановились, поднявшись более чем на 1%, поскольку добыча практически 80% общего объема добычи в Мексиканском заливе заблокирована уже на протяжении недели после того, как ураган Ида обрушился на луизианский берег. Oil Price отмечает, что в среду американский бенчмарк WTI торговался выше $69 за баррель на уровне $69,24, что на 1,43% выше, чем накануне. Цена на нефть марки Brent составила $72,48, подорожав на 1,21%.

Нефть также была поддержана сообщениями о том, что протесты на различных ключевых ливийских нефтяных терминалах нарушили погрузку танкеров и другие операции по экспорту нефти. Протестующие на терминале Es Sider сорвали погрузку танкера Suezmax Yannis P, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией. По словам инженеров-нефтяников из портов Эс-Сидер и Харига протестующие заблокировали экспорт в этих портах. Согласно источникам Reuters, три танкера ждут погрузки в Эс-Сидере и один - в Хариге.

Медленное возобновление добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида также оказало поддержку нефтяным ценам. По данным Бюро по безопасности и охране окружающей среды (BSEE), по состоянию на вторник, производство в общей сложности упало на 1,44 млн баррелей в день, что составляет 79,33% всей добычи в Мексиканском заливе США.

Кроме того, пять нефтеперерабатывающих заводов в Луизиане остаются закрытыми. На их долю приходится около миллиона баррелей в сутки нефтеперерабатывающих мощностей, или 6% от общих действующих нефтеперерабатывающих мощностей США, сообщило Министерство энергетики в последнем обновлении.

”На данный момент ураган Ида привел к потере 19,2 млн баррелей добычи, и, поскольку для восстановления производства требуется время, потери будут только расти. Операции нефтеперерабатывающего завода, по всей видимости, восстанавливаются быстрее”, - заявили в среду стратеги ING Уоррен Паттерсон и Вэнью Яо.