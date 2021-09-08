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Туристка пропала в горах Кабардино-Балкарии

Туристка пропала в горах Кабардино-Балкарии

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России начали поиски туристки, которая заблудилась в горах Чегемского района Кабардино-Балкарии.

Как сообщили в региональном главке МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии поступила информация о том, что в Чегемском районе близ населенного пункта Эльтюбю девушка осуществила восхождение на гору. Больше на связь она не выходила. В поисково-спасательной операции участвует шесть сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

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