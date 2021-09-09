Панджшерское ущелье не сдается талибам*?

Из Панджшерского ущелья поступает противоречивая информация. По одним данным большую его часть его контролирует запрещенный в России "Талибан"*, по другим - силы сопротивления. CNBC отмечает, что если заявления о победе "Талибана" справедливы, то весь Афганистан теперь находится под контролем движения, которое благодаря серии побед на полях сражений и капитуляции афганских войск в июле и начале августа захватил страну с почти 40-миллионным населением после вывода американских военнослужащих.

Заявление талибов может означать поражение провинции, известной своими до сих пор непобежденными бойцами, которые за последние несколько десятилетий успешно противостояли как талибам, так и советскому вторжению и были жизненно важными союзниками США. По словам члена Фронта национального сопротивления (ФНС) из Панджшерского ущелья, который дал CNBC интервью на условиях анонимности из-за угроз безопасности, в ночь на среду боевые действия еще продолжались. ФНС - многоэтническая группа племен, ополченцев и афганских военнослужащих, выступающих против "Талибана".

”Хотя талибы вошли в исторически важную долину, нет никаких свидетельств того, что они взяли ее под свой контроль, - говорит Камаль Алам, старший научный сотрудник Атлантического совета, который в прошлом месяце побывал в Панджшере. – "Талибан" и раньше бездоказательно заявлял, что захватил долину. На этот раз ясно одно: они определенно вошли в Панджшер. Взять регион полностью - другое дело, и это еще предстоит доказать. Хотя какие-то районы они точно контролируют”. Алам - старший советник Фонда Масуда, организации, пропагандирующей наследие Ахмада Шаха Масуда, лидера сопротивления Талибану, убитого накануне террористических атак 11 сентября 2001 года.

Сын Масуда Ахмад - лидер Фронта национального сопротивления и генеральный директор Фонда Масуда. В заявлении, опубликованном в социальных сетях в понедельник, Ахмад Масуд пообещал продолжить борьбу против талибов и призвал всех остальных последовать его примеру: ”Ни в коей мере военное давление на нас и нашу территорию не уменьшит нашу решимость продолжать борьбу. Где бы вы ни находились, внутри страны или за ее пределами, мы призываем вас подняться ради достоинства, целостности и свободы нашей страны ... Мы, ФНС, будем твердо защищаться вместе с вами”.

Ахмад Масуд подверг критике движение "Талибан" за невыполнение резолюции афганского совета улемов, ведущих религиоведов, призывающей к прекращению боевых действий: "Талибы продемонстрировали свою истинную природу, отвергнув требование резолюции своим наступлением на Панджшер".

32-летний Ахмад Масуд получил образование на Западе: в военной академии в Сандхерсте и Королевском колледже Лондона. Он поклялся продолжить дело своего покойного отца, заявив, что будет бороться за свободный и демократический Афганистан.

Ахмад Шах Масуд, Панджшерский лев, возглавил сопротивление Советскому Союзу в 1980-х и "Талибану" в 1990-х. Горный Панджшер сохранился как одна из немногих частей Афганистана, которые талибы не смогли захватить в тот период. Ахмад Шах Масуд работал с военизированными формированиями ЦРУ, обучая местные племена борьбе с "Талибаном", но был убит боевиками "Аль-Каиды" за два дня до террористических атак группировки на Всемирный торговый центр и Пентагон, которые ускорили интервенцию США в Афганистане.

По словам Алама, последствия и значение падения Панджшера будут огромными не только для Афганистана, но и для всего мира: "11 сентября, конец холодной войны и фольклор партизанской войны - все это переплетено в Панджшере. В течение последних двух с половиной десятилетий "Талибан" снова и снова терпел поражение, пытаясь проникнуть на северо-восток, не только в Панджшерское ущелье. Если, не дай бог, Панджшер падет, это станет серьезным психологическим и тактическим поражением, которое приведет к стратегическим изменениям во вей Центральной Азии".

Эмили Винтерботэм, директор группы по борьбе с терроризмом и конфликтами в Королевском институте объединенных служб в Лондоне, разделяет мнение Алама: ”В случае подтверждения, победа талибов над небольшой провинцией Панджшер будет крайне символичной. Она положит конец деятельности последней линии сопротивления "Талибану". В 1990-е годы группировке не удалось достигнуть этой цели”.

Победа также станет доказательством того, насколько сильнее теперь "Талибан" по сравнению с тем, что было 20 лет назад. Группировка не только стала многочисленнее и более авторитетной за счет поддержки и признания в некоторых частях страны, теперь у нее также есть американское оружие, которое стоит миллиарды долларов, и двадцатилетний опыт борьбы с западными вооруженными силами.

Хотя талибы заявили, что намерены создать более открытое и примиренческое руководство, чем в прошлом, поведение боевиков в последние недели говорит об обратном. Члены "Талибана" убивали и избивали мирных жителей, особенно протестующих, включая женщин и детей. ”Всё больше опасений, что талибы прибегнут к суровому возмездию в отношении жителей долины за оказанное ими сопротивление, - сказала Винтерботэм. – Реакция "Талибана" - реальный показатель того, насколько на самом деле изменилась группировка”.

*"Талибан" – движение, запрещенное в РФ