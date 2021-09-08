Собянин назвал главное достижение на посту мэра

В работе градоначальника важно запустить изменения во всех сферах сразу, сказал мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что это ему удалось.

"С моими достижениями – это вы уж сами определяйтесь. Для меня было важно запустить изменения не в одной сфере, а во всех сразу", - сказал он в интервью сайту "Комсомольская правда".

Так, по его словам, на ВДНХ важно было восстановление старины и общественных пространств, в районах - обновление площадей, улиц, парков, а в транспорте нужны были кардинальные изменения, также как необходимо было модернизировать сферу жилищного строительства.

"В здравоохранении, образовании, культуре, во всех других проектах стояли задачи – сделать город удобным для жизни, комфортным для москвичей", - рассказал градоначальник.