Росстат сообщил о падении цен на бензин

За неделю с 30 августа по 6 сентября средние розничные цены на топливо в России продемонстрировали отрицательную динамику, информирует Росстат.

Уточняется, что это первое падение стоимости топлива в этом году.

Так, в среднем бензин подешевел сразу на 15 копеек, до 48,93 рубля за литр, а дизтопливо – на семь копеек, до 50,62 рубля за литр, передает РИА Новости.

Также отмечается, что стоимость Аи-92 упалпа на 17 копеек (до 45,99 рубля), Аи-95 подешевел 16 копеек (до 49,82 рубля), а Аи-98 – на восемь копеек (до 57,57 рубля за литр).