Турция нормализует отношения с бывшими оппонентами из Персидского залива

Турция уже несколько десятилетий поддерживает хорошие отношения с тремя странами Персидского залива - Катаром, Оманом и Кувейтом. Отношения Анкары с тремя другими членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) - Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном и Саудовской Аравией - ухудшились, пишет турецкая "Сабах".

Однако в результате сейчас последние три государства Персидского залива начали восстанавливать утраченное доверие Турции и улучшать отношения с Анкарой, что отразится на экономической, культурной и политической сферах. Такое развитие событий было частью общих усилий по нормализации отношений на Ближнем Востоке, когда большинство стран стало отдавать предпочтение дипломатическим средствам в своих отношениях с другими государствами региона. В процессе нормализации отношений между Турцией и этими тремя государствами особое место занимают ОАЭ – как страна с наиболее антитурецкой позицией и самый воинственный игрок на большом Ближнем Востоке.

Турция и ОАЭ

Нормализация отношений нашла свое отражение в двух важных встречах. Первой такой встречей стал визит в Анкару советника по национальной безопасности ОАЭ шейха Тахнуна бен Заида Аль Нахайяна, брата наследного принца Абу-Даби. Это был первый официальный визит на высшем уровне официального представителя Эмиратов в Турцию после неудавшейся попытки государственного переворота в 2016 году. Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Нормализацию отношений с Турцией эксперты рассматривают в контексте диверсификации эмиратской региональной политики.

Турция и Бахрейн

Правительство Бахрейна идет по стопам ОАЭ в большинстве региональных вопросов. При этом есть некоторые признаки улучшения двусторонних отношений с Турцией. Посол Турции в Бахрейне Эсин Чакыл провела встречи с двумя министрами Бахрейна. 8 июля Чакыл встретилась с министром здравоохранения Бахрейна Фаекой бинт Саид Саед Аль-Салех, 27 июля - с президентом верхней палаты Национального собрания Бахрейна Али Салехом аль-Салехом. В прошлое воскресенье король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа принял турецкого посла в своем дворце в Манаме. Они обсудили отношения между "двумя братскими странами". Король отметил, что отношения между Бахрейном и Турцией находятся на "продвинутом" уровне и сотрудничество развивается.

Турция и Саудовская Аравия

Бахрейн не может улучшить свои отношения с Турцией, не посоветовавшись с правительством Саудовской Аравии. Эр-Рияд, вероятно, также примет меры в отношении нового регионального баланса и попытается нормализовать отношения с Турцией.

Можно выделить два аспекта нормализации отношений между Турцией и тремя странами Персидского залива.

Во-первых, жесткая антитурецкая региональная политика, проводимая тремя странами Персидского залива, не дала желаемых результатов. Поддержка Турции сыграла большую роль в катарском кризисе и вынудила ОАЭ, Саудовскую Аравию и Бахрейн восстановить дипломатические отношения с Катаром.

Во-вторых, серьезное воздействие на региональную политику оказывает смена главы Белого Дома. Администрация президента США Джо Байдена отказалась от политики предоставления свободы действий этим странам Персидского залива, введенной администрацией Дональда Трампа в обмен на нормализацию отношений с Израилем. Демократ Байден придает большее значение демократическим ценностям и правам человека. Он, как и многие другие западные политики, начал подвергать политику Саудовской Аравии и Эмиратов по йеменскому кризису под сомнение.

В-третьих, вывод американских вооруженных сил из Афганистана подорвал доверие союзников США на Ближнем Востоке. ОАЭ, Саудовскую Аравию и Египет начало беспокоить участие США в региональных вопросах. Случай с Афганистаном показал, что США может бросить их на произвол судьбы в любое время, поэтому они стали заниматься налаживанием отношений с региональными игроками.

Анкаре следует проявить осторожность

Процесс нормализации отношений Турции с тремя странами Персидского залива не должен навредить отношениям с Катаром. Анкара и Доха имеют особые отношения, установившиеся за последнее десятилетие. Особенно они укрепились во время кризиса в Персидском заливе в 2017 году, когда три государства Персидского залива попытались наказать Катар за его относительно независимую, диверсифицированную, инклюзивную и конструктивную региональную внешнюю политику. Турция выступала в качестве основного сторонника правительства Катара на протяжении всего его сопротивления другим странам Персидского залива. Анкара оказала Катару значительную экономическую, дипломатическую и военную помощь. В свою очередь, Катар также оказывал экономическую и политическую поддержку Турции в Ливии, Сирии и Палестине.

Турции необходимо улучшить отношения с тремя странами Персидского залива на основе понимания отраслевой политики. Например, две стороны могут расходиться во мнениях по некоторым вопросам, но могут сотрудничать в других проблемных областях. Поскольку полная нормализация отношений займет много времени, на данном этапе будет достаточно просто изменить направленность отношений. Если стороны и дальше будут вкладывать средства в улучшение отношений, многие проблемы могут быть решены в процессе.