В Адыге-Хабле заработал многофункциональный ФОК

В карачаево-черкесском ауле Адыге-Хабль в честь Дня республики торжественно открыли современный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Сосруко", - сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в своем аккаунте в Instagram.

"Это современное двухэтажное здание площадью порядка 1500 кв м с универсальным залом для игровых видов спорта, с залом для занятий единоборствами и зоной для силовой подготовки. Благодаря этому спорткомплексу в Адыге-Хабле появятся новые секции по самым разным видам спорта", - написал Темрезов.

ФОК "Сосруко" получил имя легендарного богатыря нартского эпоса, ставшего символом физической силы и крепости духа.

В скором времени напротив ФОКа также будет открыта новая спортплощадка ГТО, которая строится в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", - добавил Темрезов.