Азербайджан начал Всемирную шахматную олимпиаду с победы

Сборная Азербайджана победно выступила на стартовавшей сегодня играх высшего дивизиона второй онлайн-олимпиады ФИДЕ по шахматам.

Азербайджанские шахматисты, вступившая в борьбу из первого дивизиона, провели свой первый матч в группе B со сборной Швеции. Счет игры составил 5,5 : 0,5. В пользу азербайджанской сборной. Затем состоялась встреча со сборной Китая, и стороны поделили очки поровну – 3 : 3.

Далее предстоят матчи с командами Венгрии, Беларуси, Индии, Молдовы, Словении, Египта и Франции, по три партии каждый день.

В основной состав сборной Азербайджана вошли Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров, Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Вугар Асадли и Ханым Баладжаева.

Игроки запаса – Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Туркан Мамедъярова, Ульвия Фаталиева, Магомед Мурадлы и Гёвхар Бейдуллаева.