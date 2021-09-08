Узбекистан утроит выпуск фармацевтической продукции

В Узбекистане прошла презентация развития фармацевтической отрасли страны, с которой ознакомился президент Шавкат Мирзиеев, - сообщает пресс-служба главы государства.

В ближайшие годы в Узбекистане будет реализовано еще 104 инвестиционных проекта на сумму $1,25 млрд, утроены объемы производства, а особое внимание будет уделено двум направлениям развития фармацевтической отрасли: глубокой переработке лекарственных растений и производству биофармацевтических препаратов.

"При этом указано на необходимость уделить особое внимание выделению земель под выращивание лекарственных растений, развитию семеноводства и переработки, подготовке агрономов, формированию потребительского рынка таких растений", - говорится в сообщении пресс-службы, передает Sputnik Узбекистан.

Мирзиеев также подчеркнул необходимость переходить от производства однокомпонентных, простых лекарств к выпуску инновационных биотехнологических препаратов: онкологических, гормональных, вакцин и т.д.

За последние пять лет в отрасли запущено 71 новое предприятие и налажен выпуск 2,5 тыс лекарственных препаратов, 241 вида медицинских изделий и 78 видов медтехники. В Нукусском, Зааминском, Касансайском, Сырдарьинском, Байсунском, Бостанлыкском и Паркентском районах созданы фармацевтические свободные экономические зоны. Местные предприятия удовлетворяют примерно 55% потребностей фармацевтов, - говорится в сообщении.