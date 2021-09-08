Минсельхоз Казахстана создаст стратегический запас овощей

В период межсезонья в стабфондах Казахстана будут формировать пятимесячный запас картофеля, моркови, капусты и лука, что позволит исключить дефицит важнейших овощных культур в стране, - рассказал первый вице-министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров.

"Для стабилизации цен нужно пересмотреть принцип работы стабфондов, чтобы на основе прогноза покупать именно те виды товаров, по которым будет ожидаться наибольший рост цен. В период межсезонья, с января по май, предлагается сформировать в стабфондах пятимесячный запас картофеля, моркови, капусты и лука в объеме 30% от потребности городского населения и гречневой крупы, подсолнечного масла от потребности всего населения", – сообщил вице-министр, передает Sputnik Казахстан.

Так, объемы закупок картофеля и овощей по республике составят 229 тыс т, гречневой крупы - 17,6 тыс т, подсолнечного масла – 28,5 тыс т, - рассчитали в Минсельхозе.

Также Продкорпорация сформирует дополнительные объемы подсолнечника и гречихи в размере 10% от планируемых запасов стабфондов, а также порядка 4 тыс т сахара, – уточнил Сапаров.