Наставник сборной Грузии по регби вылечился от COVID-19

Главный тренер грузинской сборной по регби Леван Маисашвили вернулся на родину из ЮАР, где лечился от коронавируса, сообщает пресс-служба Союза регби Грузии.

В аэропорту специалиста встречали члены Союза, а также игроки национальной команды.

Маисашвили заболел COVID-19 в ЮАР, где в начале июля грузинская сборная проводила тест-матч с местной национальной командой. Несколько игроков сборной Грузии также заразились коронавирусом, однако они смогли вернуться домой.

Врачи опасались за жизнь тренера. Его подключили к аппарату искусственного дыхания, так как у него было серьезное повреждение легких. Однако медики поставили Маисашвили на ноги.