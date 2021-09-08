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Аксенов: темпы вакцинации от ковида упали в четыре раза

Аксенов: темпы вакцинации от ковида упали в четыре раза

Темпы вакцинации от коронавируса нового типа в Крыму снизились в четыре раза, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"В день если мы делали несколько месяцев назад 12 тыс. вакцин, то сегодня делаем только 3 тыс., к большому сожалению", - сказал он, выступая в эфире телеканала "Миллет".

В то же время к настоящему моменту в регионе вакцинированы 75% сотрудников медицинских организаций, 52% сотрудников образовательных организаций и 85% сотрудников социальных учреждений.

Также Аксенов отметил, что за все время из запланированных 1,2 млн человек привились вторым компонентом 441 тыс жителей.

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Вестник Кавказа

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