Главная » Новости

Хабиб дал оценку игре сборной России по футболу

Хабиб дал оценку игре сборной России по футболу

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал выступление сборной России по футболу в матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

Хабиб признался, что у него нет желания критиковать футболистов. "Нормально ребята сыграли, три матча за неделю - семь очков. Шикарно", - подчеркнул Нурмагомедов.

Также Нурмагомедов отказался сравнивать нового тренера национальной команды Валерия Карпина и экс-наставника Станислава Черчесова. "Кто лучше - Черчесов или Карпин? Провокационный вопрос", - добавил спортсмен.

350 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!