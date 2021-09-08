Хабиб дал оценку игре сборной России по футболу

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал выступление сборной России по футболу в матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

Хабиб признался, что у него нет желания критиковать футболистов. "Нормально ребята сыграли, три матча за неделю - семь очков. Шикарно", - подчеркнул Нурмагомедов.

Также Нурмагомедов отказался сравнивать нового тренера национальной команды Валерия Карпина и экс-наставника Станислава Черчесова. "Кто лучше - Черчесов или Карпин? Провокационный вопрос", - добавил спортсмен.