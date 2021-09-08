Дон прирос 470 ФАПами и амбулаториями за 10 лет

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, говоря о деятельности местных властей, в качестве примера ее эффективности привел строительство фельдшерских акушерских пунктов и амбулаторий.

Так, по его словам, за десятилетие таких ФАПов в Ростовской области появилось 470. "Это ФАПы и амбулатории. Теперь мы занимаемся либо новыми ФАПами, либо заменяем старые, которые исчерпали свой срок, им более 10 лет, на новые стандарты, которые сегодня требуют медицинские учреждения", - сказал он, отметив, что в этом и прошлом годах на сельских территориях Ростовской области построили более 50 таких медицинских объектов.

В этой связи он напомнил, что ранее была тенденция, "когда хотели с мелким уровнем медицины закончить, [потом] на уровне районного звена <...> развивать, это неправильно. Тогда мы пошли наоборот на увеличение ФАПов и продолжаем эту работу сегодня", - рассказал Голубев.