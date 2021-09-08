На Ставрополье заработала новая ветроэлектростанция

На Ставрополье сегодня заработала новая "зеленая" ветроэлектростанция (ВЭС), сообщили в компании "россетти Северного Кавказа".

Мощность Бондаревской ВЭС, построенной по проекту компании "НоваВинд", составляет 120 МВт – она способна месяц обеспечивать электроэнергией города с населением в 100 тыс человек.

На площадке смонтировано 48 ветроустановок высотой в 150 м каждая, от которых на 110кВ подстанции "Ипатово" и "Светлоград" построили две воздушные линии 110 кВ общей протяженностью порядка 12 км, - передает "АиФ-Ставрополье".

Напомним, Ставропольский край входит в число лидеров по темпам роста ВЭС – в минувшем 2020 году здесь начала работу крупнейшая действующая ветроэлектростанция России Кочубеевская ВЭС мощностью 210 МВт. Сейчас на территории региона строятся еще две ВЭС – Медвеженская и Берестовская – общей мощность которых составит 120 МВт.