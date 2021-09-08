На АЗС Казахстана начались перебои с дизтопливом

Казахстанские водители жалуются на нехватку дизельного топлива, и если первыми дефицит дизеля почувствовали на себе автомобилисты западных областей страны, то теперь на это жалуются водители из центральных и северных регионов, и не только.

К ним присоединились южные регионы и, в частности, Алматы. Теперь на перебои с дизтопливом на АЗС жалуются водители Нур-Султана, Караганды и Костаная, - сообщает Kolesa.kz.

Проблема больше связана с динамикой отгрузок топлива с заводов и наличием резервов в тех или иных областях и городах республиканского значения. Где запасы были поменьше, оттуда и пошли сигналы о дефиците.

"Бензина в Казахстане сегодня с избытком, но по дизелю ситуация пока сложная. Системных решений нет, есть ожидания по переносу срока текущего ремонта Павлодарского НХЗ. Пока его передвинули на начало октября. Возможность переноса на 2022 год рассматривается заводом и КМГ, но и данная мера 100%-го эффекта, скорее всего, не даст", - отметил эксперт нефтегазовой отрасли Ерлан Жаукин.