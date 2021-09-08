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Новые власти Афганистана запретили протестные акции без согласования - СМИ

Фото: НТВ
Фото: НТВ

Новые власти Афганистана - талибы (террористическое движение "Талибан" запрещено в России) запретили в стране проведение любых акций протеста без предварительного разрешения, сообщает телеканал Sky News.

Отныне любая акция протеста может быть проведена только по предварительному согласованию с министерством юстиции и МВД Афганистана. При этом ответственность за последствия в случае несоблюдения этого правила будет полностью лежать на их организаторах, - передает "Интерфакс".

Распоряжение действует не только для Кабула, но и для других регионов Афганистана. Оно было принято после того, как накануне боевикам "Талибана" пришлось стрелять в воздух для того, чтобы разогнать антипакистанскую акцию протеста, - сообщает телеканал.

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