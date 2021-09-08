Собянин оценил возможность слияния Москвы с областью

Мэр Москвы Сергей Собянин отверг возможность слияния российской столицы с областью. По словам градоначальника, в настоящий момент это нецелесообразно, так как "приведет к усложнению управления всем регионом".

"Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья - очень сложная. У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное", - сказал он в интервью сайту "Комсомольская правда".

"На мой взгляд, сегодня этого не следует делать", - отметил он.