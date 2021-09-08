ВОЗ призвала Россию оставить масочный режим

Хоть вакцины и защищают от тяжелого течения коронавирусной инфекции, но они не предупреждают заражение, поэтому масочный режим необходимо сохранить, - заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"Самое главное, что нужно понять - вакцина предупреждает тяжелое заболевание и смерть. Все вакцины сейчас, к сожалению, не могут предотвратить инфекцию. Это значит, что человек может заразиться. Из-за этого мы рекомендуем и дальше соблюдать масочный режим и дистанцию", - сказала она, передает ТАСС.

Также зачастую инфекция протекает бессимптомно, - отметила Вуйнович, пояснив, что в этом случае человек все равно остается разносчиком болезни.

"Пандемия таких масштабов сейчас, что она требует и одно, и второе - и вакцину, и лекарства, и мы не можем остановиться на чем-то одном", - указала Вуйнович.