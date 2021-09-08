Три источника лечебного нарзана в Пятигорске закроют на профилактику

Власти курортного Пятигорска на время приостановят подачу минеральной воды в трех источниках, - сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на основного недропользователя АО "Кавминкурортресурсы".

Скважины закроют на ремонт и переоборудование оголовков. С шестого по девятое сентября будет закрыта скважина №1 (холодный нарзан), с девятого по 12 сентября – скважина №17, с 12 по 15 сентября – скважина Красноармейская, - передает "АиФ-Ставрополье".

"После завершения ремонта и микробиологических исследований подача минеральной воды возобновится, и бюветы вновь начнут работать в обычном режиме", - добавили в горадминистрации.