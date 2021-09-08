Названы самые популярные города России для отдыха в октябре

Эксперты сервиса бронирований Tvil.ru рассказали, где россияне планируют отдыхать в октябре.

Главными направлениями осени стали Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Москва, Калининград, Казань, Осташков, Нижний Новгород и Красноярск.

Туристы планируют отдыхать в этих городах 2-12 ночей.

Дороже всего отдых в октябре обойдется в Осташкове на Селигере, ночь, при бронировании от 5 ночей, стоит 3400 рублей. Отдых в Ялте обойдется в 2810 рублей при бронировании жилья на 9 ночей. В Сочи - 1859 рублей в сутки при бронировании 10 ночей. В Санкт-Петербурге ночь при оплате 6 суток стоит 2525 рублей при проживании 6 ночей. В Москве одна ночь при оплате трех суток будет стоить в октябре 2461 рубль.