На кубанском хуторе обнаружили целый склад снарядов времен войны

В хуторе Армянском в Крымском районе Кубани во время строительства времянки на придомовой территории жители частного дома обнаружили предметы, схожие с боеприпасами, и сразу же обратились в правоохранительные органы.

Прибывшие взрывотехники Росгвардии обследовали 780 найденных в земле снарядов и установили, что это 382 минометные мины, 231 артиллерийский снаряд, 16 подкалиберных снарядов, 5 кассетных бомб CD -2, 146 гранат различной модификации, - передает "АиФ-Юг".

Позже в этом же населенном пункте на берегу реки Псыж были обнаружены еще два артиллерийских снаряда, а в хуторе Маевском Славянского района – девять 105-мм артиллерийских снарядов.

Все боеприпасы, которые лежали в земле со времен Великой Отечественной войны, были уничтожены, - сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.