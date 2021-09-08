В Казахстане может появиться центр подготовки пилотов EASA

Создание в Казахстане современного центра подготовки пилотов по стандартам Европы обсудили на встрече министр индустрии и инфраструктурного развития республики Бейбут Атамкулов и посол Литвы в Казахстане Гинтаус Васюлис.

Стороны обсудили состояние и перспективы казахстанско-литовского транспортного сотрудничества, создание учебного центра между Академией гражданской авиации (АГА) и мульти-сервисным авиационным холдингом "Avia Solutions Group", подготовку АГА к получению сертификата Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) по обучению пилотов.

"Подготовка квалифицированных пилотов по современным требованиям ИКАО и EASA является приоритетной задачей авиационной отрасли нашей страны", - заявил Атамкулов.

По прогнозам, до 2025 года Казахстану потребуется около 500 новых пилотов, а также более 1000 инженерно-технических специалистов. В настоящее время в республике работают около 1,5 тыс пилотов и более 2 тыс инженеров.