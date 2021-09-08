Ставрополь примет III форум "Промышленный туризм"

Третий форум "Промышленный туризм" пройдет в Ставрополе, он приурочен к празднованию Дня Ставропольского края и Дня города. Такое сообщение опубликовано на сайте администрации краевой столицы.

Предприниматели, жители и гости города смогут присоединиться к бизнес-турам по ставропольским предприятиям.

Цели форума - обеспечение условий для укрепления рыночных позиций товаров, выпущенных в краевом центре, а также развитие промышленного туризма. Начинающие и действующие предприниматели смогут получить опыт ведения такой деятельности. В числе организаторов мероприятия - Ставропольский городской центр развития малого и среднего предпринимательства.

В программу форума входит посещение крупных предприятий, в рамках которых гости познакомятся с их историей, производственными возможностями и продегустируют продукцию.

Первый бизнес-тур состоится завтра, 9 сентября, - это будет экскурсия на ликеро-водочный завод "Стрижамент". Затем, 14 сентября, промышленные туристы посетят компанию "Стилсофт" - крупнейшего на российском рынке разработчика и производителя комплексных систем безопасности, специальной техники и беспилотников.

Информация об остальных участниках будет опубликована позже в Инстаграм-аккаунте @tur_stavropol. Предварительно записаться на экскурсии можно по телефону 8(8652) 99-07-81, количество мест ограниченно.