Ставрополье проводит фото-акцию к 222-летию Буденновска

В преддверии 222-летия города Буденновска и 97-летия Буденновского округа "Волонтеры Культуры Прикумья" объявили о запуске онлайн-акции "Буденновск в семейных фотоальбомах".

Участники акции должны выложить в Instagram старые фотографии, на которых изображено Прикумье 10, 20 или 50 лет назад. Организаторы мероприятия отметили, что наиболее интересны фото, на которых можно увидеть улицы, парки, Дома культуры, школы другие общественные здания.

Снимок необходимо сопроводить небольшой историей о том, где и когда была сделана фотография, а также, кто на ней изображен.