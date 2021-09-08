Блинкен поставил под сомнение возвращение Ирана к СВПД

Развитие Ираном своей ядерной программы может поставить под вопрос целесообразность возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ней, - заявил сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом на американской авиабазе Рамштайн в Рейнланд-Пфальце на западе Германии госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я не буду указывать конкретную дату, но мы приближаемся к тому моменту, когда возврат к жесткому соблюдению СВПД не сможет повторить тех плюсов, которые давало это соглашение, поскольку по мере того, как идет время, а также по мере того, как Иран продолжает продвигаться в своей ядерной программе.... Мы пока не достигли этого момента, но он становится ближе", - добавил Блинкен, передает ТАСС.

"Именно по этой причине мы четко давали понять, что возможность возврата к СВПД... не является неограниченной по времени", - отметил госсекретарь.