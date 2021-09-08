Рынки стройматериалов ждут дополнительные проверки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит производителей и поставщиков стройматериалов в связи с жалобами на повышение цен, - сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с большим количеством поступающих заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов", – говорится в сообщении, передает "АиФ-Дагестан".

Дополнительные проверки ждут рынки металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров, к работе по проверке будут подключены все территориальные органы, а нарушителей антимонопольного законодательства ждут соответствующие меры.

Сейчас на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены, а сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе, - уверены в надзорном ведомстве.