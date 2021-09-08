Свекловоды Карачаево-Черкесии намерены на четверть увеличить урожай

Аграрии Карачаево-Черкесии в текущем 2021 году планируют собрать около 170 тыс т сахарной свеклы, что на 26% больше, чем годом ранее, - сообщили в Минсельхозе КЧР.

"Увеличение объемов урожая планируется за счет расширения площадей сева сахарной свеклы: в текущем году этой культурой засеяно около 4,5 тыс га что на 15% больше прошлогоднего показателя", - рассказал сотрудник министерства, передает "Интерфакс".

Сбор урожая завершится в начале ноября, - напомнили в региональном Минсельхозе.