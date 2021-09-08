Президентом Ассоциации игроков Евролиги избран грузинский баскетболист
Капитан сборной Грузии по баскетболу и тяжелый форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия избран новым президентом Ассоциации игроков Евролиги (ELPA). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.
Данное решение было принято на прошедшем в Барселоне заседании ассамблее ELPA. На посту президента ELPA Шенгелия сменил итальянца Джиджи Датоме, занявшего пост вице-президента организации.
"Я горжусь этим назначением, но, с другой стороны, назначение на такой пост - это большая ответственность. Очень непросто будет сменить Джиджи, который внес огромный вклад в создание и развитие организации", - сказал Шенгелая, комментируя свое назначение.
Баскетболист также выразил надежду на то, что он сможет сделать что-то ценное и важное для действующих игроков и молодого поколения, передает "Sputnik Грузия".
Вестник Кавказа
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