Президентом Ассоциации игроков Евролиги избран грузинский баскетболист

Капитан сборной Грузии по баскетболу и тяжелый форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия избран новым президентом Ассоциации игроков Евролиги (ELPA). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

Данное решение было принято на прошедшем в Барселоне заседании ассамблее ELPA. На посту президента ELPA Шенгелия сменил итальянца Джиджи Датоме, занявшего пост вице-президента организации.

"Я горжусь этим назначением, но, с другой стороны, назначение на такой пост - это большая ответственность. Очень непросто будет сменить Джиджи, который внес огромный вклад в создание и развитие организации", - сказал Шенгелая, комментируя свое назначение.

Баскетболист также выразил надежду на то, что он сможет сделать что-то ценное и важное для действующих игроков и молодого поколения, передает "Sputnik Грузия".