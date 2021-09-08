Кадыров прокомментировал гибель Зиничева

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибшего министра чрезвычайных ситуаций России Евгения Зиничева.

"Сегодня трагически оборвалась жизнь министра чрезвычайных ситуаций России Евгения Зиничева. Я знал его двадцать лет. Это был сильный, мужественный человек, истинный патриот нашего Отечества", - написал Кадыров в Telegram-канале.

"Рядом находившийся оператор поскользнулся и сорвался в воду. Вокруг было много наблюдавших, но как истинный спасатель, человек широкой души, переживающий за чужие жизни, Евгений Николаевич рванул в воду за сорвавшимся и разбился о выступавший камень", - говорится в сообщении главы Чечни.

В этой связи Кадыров отметил, что поступок Зиничева был героическим и выразил соболезнования родным и близким погибшего.